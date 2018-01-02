Ученые доказали пользу жировых отложений

Исследователи из Национального института здравоохранения США провели опыты, которые доказали, что жировые ткани в содержат специфические иммунные клетки, нужные для борьбы с инфекциями. Результаты исследования опубликованы в журнале New Scientist, пишет РИА Новости.
Во время опытов с мышами специаличты обнаружили в жировых отложениях высокую концентрацию T-лимфоцитов, которые, столкнувшись с патогеном, "запоминали" его структуру и при повторном заражении той же инфекцией формировали вторичный иммунный ответ
"Эта ткань — как волшебное зелье, которое может оптимальным образом активировать Т-клетки памяти", — пояснила руководитель научной группы Ясмин Белкейд.
Группа Белкейд пересадила жировые ткани инфицированных мышей особям, не сталкивавшимся с патогенами. Грызуны из второй группы подверглись бациллированию, а спустя некоторое время выяснилось, что имплантированная ткань сопротивлялась инфекции так же, как если бы организм уже преодолел фазу первичного заражения.
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