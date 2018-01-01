Выяснилось, как можно худеть без физических упражнений

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали способ потерять до 30% веса. Результаты исследования опубликованы в журнале Small Methods, пишет РИА Новости.
Специалисты создали особый пластырь с многочисленными микроиглами, каждая из которых тоньше человеческого волоса. В этих иглах содержится препарат, превращающий энергосберегающий белый жир в энергосжигающий бурый.
Исследователи уверены, что их изобретение поможет сократить необходимое для похудания количество препарата, поскольку для пластыря его требуется меньше.
"Наша цель заключается в создании незаметного и недорогого пластыря, который каждый сможет легко использовать", — заявил профессор Пэн Чен.
Испытание изобретения на мышах показало, что белый жир стал превращаться в бурый на пятый день ношения пластыря. Животные сбросили лишний вес, а также у них снизился уровень холестерина в крови, пишет bfm.ru.
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