Выяснилось, как можно худеть без физических упражнений

Специалисты создали особый пластырь с многочисленными микроиглами, каждая из которых тоньше человеческого волоса. В этих иглах содержится препарат, превращающий энергосберегающий белый жир в энергосжигающий бурый.

Исследователи уверены, что их изобретение поможет сократить необходимое для похудания количество препарата, поскольку для пластыря его требуется меньше.

"Наша цель заключается в создании незаметного и недорогого пластыря, который каждый сможет легко использовать", — заявил профессор Пэн Чен.

Испытание изобретения на мышах показало, что белый жир стал превращаться в бурый на пятый день ношения пластыря. Животные сбросили лишний вес, а также у них снизился уровень холестерина в крови, пишет bfm.ru.