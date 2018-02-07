Ученые предложили бороться с облысением с помощью жареной картошки

Японские ученые выяснили, что победить облысение можно с помощью вещества, которое содержится в жареной картошке фри. Об этом сообщило британское издание Metro.
Вещество называется полидиметилсилоксан. Его используют при приготовлении жареного картофеля, чтобы масло не пенилось.
Также вещество пропускает через себя кислород. Благодаря этому с помощью химиката японские ученые смогли вырастить 5 тысяч зародышей волосяных фолликулов. Их пересадили мышам, у которых через некоторое время выросло несколько пучков волос. Предварительные исследования показали, что такой метод действенен и для людей.
Профессор Дзюндзи Фукуда (Junji Fukuda) из Университета Йокогамы заявил, что возможно массовое производство зародышей фолликулов.
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