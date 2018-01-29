Ученые с помощью голых землекопов узнали главный механизм старения

С помощью маленьких зверьков — голых землекопов — американские ученые обнаружили механизм, который влияет на старение. Оказывается, у этих существ, в отличие от других животных, на протяжении всей жизни почти не увеличивается риск смерти. Это привело исследователей к мысли, что механизм старения является генетической или эпигенетической программой, а не накоплением случайных дефектов ДНК, пишет Lenta.ru.
Ранее ученые выделяли различные теории причин старения, которые можно разделить на два типа. В первых предполагается, что у живых существ есть некие механизмы, определяющие срок жизни.
Другие теоретики считают, что старение — это следствие накопленных со временем мутаций, сбоев и ухудшение "ремонтных" систем в клетках. В этом случае риск смерти должен увеличиваться с возрастом. Согласно закону Гомпертца, каждые восемь лет жизни после 30 лет вероятность гибели удваивается.
Теперь, после того, как американские биологи проанализировали изменения уровня смертности у нескольких тысяч голых землекопов разного возраста, выяснилось, что эти животные закону Гомпертца не подчиняются.
После достижения половой зрелости в шесть месяцев, ежедневный риск смерти почти всю жизнь (15-30 лет) продолжал оставаться на уровне 0,01 процента. Самки животного оставались фертильными даже в позднем возрасте.
Ученые считают, что клетки голых землекопов имеют высокую активность систем, ремонтирующих ДНК, а также шаперонов — белков, которые поддерживают правильную структуру у других белков. Это позволяет животным не накапливать генетические дефекты.
Исследователи полагают, что грызуны все-таки стареют, но делают это нетипично. Возможно, после 20-30-летнего возраста землекопы больше не могут поддерживать функции ремонта организма, который в результате быстро изнашивается.
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