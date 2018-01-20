Американские ученые исследовали движение мыслей в мозгу человека

За многозадачность мозга и активное участие в процессе формирования мысли отвечает префронтальная кора. Этот участок головного мозга остается активным на протяжении всего процесса. Он же является своеобразным центром обработки данных, синхронизирующим нейронную активность других участков мозга. Нейробиологи отметили, что формирование простых и сложных мыслей занимает у мозга разное время и вызывает разные по своей интенсивности реакции.

В зависимости от типа задания, выполняемого людьми в рамках исследования, в разной степени были задействованы височная доля мозга, ответственная за слух и обоняние, затылочная, отвечающая за зрение, теменная и лобная. Электроэнцефалография показала, что чем сложнее формируемая мысль, тем большая часть долей головного мозга "применяется" для ее составления.