Человечество пережило самый депрессивный день в году

Вчера, 21:06.
Жизнь

15 января стало самым депрессивным днем этого года — такой вывод был сделан согласно подсчетам, которые были разработаны британскими учеными в 2005 году, пишет The Sun.

Грусть. Депрессия. Маска.
Грусть. Депрессия. Маска. Фото: CC0.

Для определения даты "грустного понедельника" учитывается несколько факторов: погода, уровень расходов (разница между долгом и платежеспособностью) и количество времени, прошедшего со дня Рождества. Отмечается, что этот день отличается депрессивным настроением, неудачно принятыми решениями и низким уровнем мотивации, пишет life.ru.

Зачастую этот день выпадает на третий понедельник января, однако несколько раз приходился на конец месяца.

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