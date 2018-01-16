Человечество пережило самый депрессивный день в году

Для определения даты "грустного понедельника" учитывается несколько факторов: погода, уровень расходов (разница между долгом и платежеспособностью) и количество времени, прошедшего со дня Рождества. Отмечается, что этот день отличается депрессивным настроением, неудачно принятыми решениями и низким уровнем мотивации, пишет life.ru.

Зачастую этот день выпадает на третий понедельник января, однако несколько раз приходился на конец месяца.