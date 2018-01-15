Ученые выяснили, чем заниматься опаснее: горными лыжами или сноубордом

Ученые из Брауновского университета (США) решили спорт горнолыжников и сноубордистов, выяснив, чей способ катания с гор опаснее, передает телекомпания "Мир".
Эта группа исследователей составили обзор медицинских работ, в которых описывались травмы горнолыжников и сноубордистов. Всего было исследовано более 40 научных трудов, опубликованных с 90-х годов прошлого века до настоящего времени.
Как установили специалисты, поклонники сноуборда и горных лыж получают от своего увлечения всевозможные травмы: от растяжения и переломов конечностей, до повреждения головы, таза, позвоночника и плечевого пояса.
88% смертей у любителей прокатиться по заснеженным склонам приходится на черепно-мозговые травмы. Всего доля повреждений головы составило 15% всех травм, а травм спины (по разным оценкам) – от 1 до 17%. Кроме того, от 4 до 11% всех травм оказались повреждениями плечевого пояса.
Как оказалось, сноубордисты получают в три раза больше травм, чем лыжники. Чаще всего среди травм сноубордистов встречаются повреждения верхних конечностей и коленных чашечек. За десять лет (с 1989 по 1999 год) число травм, полученных любителями доски, выросло с 4 до 56% от всех травм на склонах.
Авторы статьи рекомендуют любителям зимних видов спорта надевать эластичные накулачники и наколенники и не пренебрегать шлемом, а также правильно подбирать обувь. Так, ношение жестких ботинок, наружная часть которых сделана из пластика, гораздо чаще приводит к переломам голени, чем мягкие ботинки. На помощь сноубордистам и лыжникам также придут "умные" лыжи: они позволяют узнать информацию о скорости движения, перегрузке и угле поворота.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.