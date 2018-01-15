Ученые выяснили, чем заниматься опаснее: горными лыжами или сноубордом

Эта группа исследователей составили обзор медицинских работ, в которых описывались травмы горнолыжников и сноубордистов. Всего было исследовано более 40 научных трудов, опубликованных с 90-х годов прошлого века до настоящего времени.

Как установили специалисты, поклонники сноуборда и горных лыж получают от своего увлечения всевозможные травмы: от растяжения и переломов конечностей, до повреждения головы, таза, позвоночника и плечевого пояса.

88% смертей у любителей прокатиться по заснеженным склонам приходится на черепно-мозговые травмы. Всего доля повреждений головы составило 15% всех травм, а травм спины (по разным оценкам) – от 1 до 17%. Кроме того, от 4 до 11% всех травм оказались повреждениями плечевого пояса.

Как оказалось, сноубордисты получают в три раза больше травм, чем лыжники. Чаще всего среди травм сноубордистов встречаются повреждения верхних конечностей и коленных чашечек. За десять лет (с 1989 по 1999 год) число травм, полученных любителями доски, выросло с 4 до 56% от всех травм на склонах.

Авторы статьи рекомендуют любителям зимних видов спорта надевать эластичные накулачники и наколенники и не пренебрегать шлемом, а также правильно подбирать обувь. Так, ношение жестких ботинок, наружная часть которых сделана из пластика, гораздо чаще приводит к переломам голени, чем мягкие ботинки. На помощь сноубордистам и лыжникам также придут "умные" лыжи: они позволяют узнать информацию о скорости движения, перегрузке и угле поворота.