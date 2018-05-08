Ученые рассказали, как Солнце раздуется и уничтожит Землю

Солнце исчерпает запасы водорода и перейдет к сжиганию гелия. После этого, сбросив лишние оболочки, светило обнажится и станет белым карликом, лишенным собственных источников термоядерной энергии. Некоторое время он будет освещать планетарную туманность, в которую превратится солнечная система, пишет Nation News.

Исследователи отметили, что катастрофа произойдет примерно через 4-4,5 млрд лет, пишет ura.ru.

Эксперты считают, что жизнь на Земле исчезнет задолго до перевоплощения Солнца в карлика из-за резкого роста мощности солнечного излучения, добавляет RT.

Также ученые предрекли в ближайшие 100 лет яркую вспышку, которая полностью разрушит озоновый слой, что приведет к жертвам, сбоям в работе энергосистем, спутников и отключению интернета.