Ученые рассказали, как Солнце раздуется и уничтожит Землю

Солнце раздуется, поглотив Венеру и Меркурий. Оно уничтожит все живое на Земле, превратив планету в безжизненный раскаленный шар — такие выводы сделали ученые из Манчестерского университета.
Солнце исчерпает запасы водорода и перейдет к сжиганию гелия. После этого, сбросив лишние оболочки, светило обнажится и станет белым карликом, лишенным собственных источников термоядерной энергии. Некоторое время он будет освещать планетарную туманность, в которую превратится солнечная система, пишет Nation News.
Исследователи отметили, что катастрофа произойдет примерно через 4-4,5 млрд лет, пишет ura.ru.
Эксперты считают, что жизнь на Земле исчезнет задолго до перевоплощения Солнца в карлика из-за резкого роста мощности солнечного излучения, добавляет RT.
Также ученые предрекли в ближайшие 100 лет яркую вспышку, которая полностью разрушит озоновый слой, что приведет к жертвам, сбоям в работе энергосистем, спутников и отключению интернета.
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