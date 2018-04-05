Ученые рассказали, когда искусственный интеллект заменит человека

Российские исследователи спрогнозировали скорую замену человека искусственным интеллектом. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на руководство Фонда перспективных исследований (ФПИ).
По прогнозам специалистов, уровень развития комплексных систем искусственного интеллекта (ИИ) позволит заменить человека на некоторых видах деятельности уже через 10–15 лет. Речь идет о замене на техническую систему человека-оператора, который обеспечивает обработку информации с применением своих естественных способностей, которые сформировались в процессе эволюции и продолжают развиваться в течение всей жизни.
В настоящее время уже возможно создать комплексные системы ИИ, которые не будут уступать человеку в решении сложных прикладных проблем. В частности, это касается задач по распознаванию лиц, разговорной речи, выделения и распознавания разных объектов на изображениях со сложным фоном, сообщает телеканал "360".
Вместе с тем российские специалисты уточняют, что естественный "интеллектуальный опыт" человека пока является неоспоримым преимуществом перед любыми современными системами ИИ.
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