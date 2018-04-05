Ученые рассказали, когда искусственный интеллект заменит человека

По прогнозам специалистов, уровень развития комплексных систем искусственного интеллекта (ИИ) позволит заменить человека на некоторых видах деятельности уже через 10–15 лет. Речь идет о замене на техническую систему человека-оператора, который обеспечивает обработку информации с применением своих естественных способностей, которые сформировались в процессе эволюции и продолжают развиваться в течение всей жизни.

В настоящее время уже возможно создать комплексные системы ИИ, которые не будут уступать человеку в решении сложных прикладных проблем. В частности, это касается задач по распознаванию лиц, разговорной речи, выделения и распознавания разных объектов на изображениях со сложным фоном, сообщает телеканал "360".

Вместе с тем российские специалисты уточняют, что естественный "интеллектуальный опыт" человека пока является неоспоримым преимуществом перед любыми современными системами ИИ.