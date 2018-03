Учёные рассказали, почему психопаты — отличные манипуляторы

По данным журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, с помощью компьютерной игры учёные выяснили, что психопаты всё же способны оценивать мысли другого человека, но делают это целенаправленно для получения личной выгоды.

Ранее altapress.ru сообщал о том, какую музыку предпочитают слушать люди склонные к психическим отклонениям. В процессе исследования учёные опросили 200 человек, и выяснили, что люди склонные к психопатии предпочитают хип-хоп и R&B, в то время как психически стабильные люди выбирают поп-музыку.

Анастасия Котия