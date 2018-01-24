Ученые сообщили об усилении "утечки мозгов" из России

Согласно исследованию, около трети людей уезжают учиться в магистратуру или аспирантуру, около четверти — работать, причем половина тех, кто едет в Европу, — по "голубой карте" для квалифицированных специалистов. Третий по популярности путь — переезд в качестве члена семьи.

В целом образованных россиян за рубежом живет не более 800 тысяч, в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) их меньше, чем образованных эмигрантов из Великобритании и Германии, отмечается в мониторинге.

Большинство россиян назвали экономический кризис основной причиной переезда, еще четверть участников опроса заявили, что переехали из-за недовольства политической ситуацией. При этом возвращаться в Россию не собирается лишь треть эмигрантов, пишет "Росбалт".