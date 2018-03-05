Ученые узнали, какая страна спасется от зомби-апокалипсиса

Вчера, 19:51.
Жизнь

Бразильские рассказали, кто из жителей Земли спасется в условиях зомби-апокалипсиса, сообщает Life.ru. Исследователи специально разработали модель для гипотетической ситуации. В ней находятся тысяча мирных жителей и один зомби, с которого начнется эпидемия вируса.

Зомби.
Зомби. Фото: открытые источники (CC0).

По расчетам, на такое количество людей будет требоваться как минимум 47 солдат.

Группа из 100 военных сможет спасти только 20% мирного населения. На данный момент наилучшие шансы противостоять армии зомби имеются только у КНДР, пишет ura.ru.

Чтобы выжить в условиях зомби-апокалипсиса, людям необходимо будет атаковать первыми и как можно скорее нейтрализовать противника, отмечают "Известия".

Внушительная часть человечества верила в возможность появления ходячих мертвецов. У Пентагона даже есть план действий на этот случай.

В 2016 году в Барнауле опросили 50 человек разного возраста и социального положения — верят ли они в зомбо-апокалипсис. Выяснилось, что 23% даже готовятся к нашествию мертвецов, 19% допускают возможность существования зомби, не верят 27%, не задумывались об этом — 31%.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров