Ученые узнали, какая страна спасется от зомби-апокалипсиса

Бразильские рассказали, кто из жителей Земли спасется в условиях зомби-апокалипсиса, сообщает Life.ru. Исследователи специально разработали модель для гипотетической ситуации. В ней находятся тысяча мирных жителей и один зомби, с которого начнется эпидемия вируса.
По расчетам, на такое количество людей будет требоваться как минимум 47 солдат.
Группа из 100 военных сможет спасти только 20% мирного населения. На данный момент наилучшие шансы противостоять армии зомби имеются только у КНДР, пишет ura.ru.
Чтобы выжить в условиях зомби-апокалипсиса, людям необходимо будет атаковать первыми и как можно скорее нейтрализовать противника, отмечают "Известия".
Внушительная часть человечества верила в возможность появления ходячих мертвецов. У Пентагона даже есть план действий на этот случай.
В 2016 году в Барнауле опросили 50 человек разного возраста и социального положения — верят ли они в зомбо-апокалипсис. Выяснилось, что 23% даже готовятся к нашествию мертвецов, 19% допускают возможность существования зомби, не верят 27%, не задумывались об этом — 31%.
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