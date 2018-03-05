Ученые узнали, какая страна спасется от зомби-апокалипсиса

По расчетам, на такое количество людей будет требоваться как минимум 47 солдат.

Группа из 100 военных сможет спасти только 20% мирного населения. На данный момент наилучшие шансы противостоять армии зомби имеются только у КНДР, пишет ura.ru.

Чтобы выжить в условиях зомби-апокалипсиса, людям необходимо будет атаковать первыми и как можно скорее нейтрализовать противника, отмечают "Известия".

Внушительная часть человечества верила в возможность появления ходячих мертвецов. У Пентагона даже есть план действий на этот случай.

В 2016 году в Барнауле опросили 50 человек разного возраста и социального положения — верят ли они в зомбо-апокалипсис. Выяснилось, что 23% даже готовятся к нашествию мертвецов, 19% допускают возможность существования зомби, не верят 27%, не задумывались об этом — 31%.