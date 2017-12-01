Ученые узнали, кто умнее — кошки или собаки

Кора головного мозга – это область, отвечающей за мышление, планирование и сложное поведение. Исследователи сравнили мозг нескольких видов животных, включая кошек, собак, львов, бурых медведей, енотов, хорьков.

Как оказалось, у собак в коре головного мозга насчитывается около 530 млн нейронов, в то время как у кошек – лишь 250 млн (для сравнения, в коре человеческого мозга около 16 млрд нейронов). По мнению исследователей, количество нейронов именно в этой области определяет способность животного делать выводы исходя из прошлого опыта.

Исследование также выяснило, что еноты могут серьезно конкурировать с собаками. Несмотря на малый размер, по количеству нейронов коры головного мозга они не уступают псам. При этом авторы говорят, что кошки наверняка тоже не глупы, просто их труднее изучать.