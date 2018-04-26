Ученые нашли простой способ, как выйти из депрессии

Врачи на протяжении более семи лет наблюдали почти 277 тысяч психически здоровых человек, и выяснили, что люди с высоким уровнем физической нагрузки меньше подвержены риску возникновения депрессии. Пол, возраст и география на это не влияют.

Ранее американские ученые выяснили, что любители красного мяса подвержены риску депрессии больше, чем те, кто в рационе придерживается овощей и фруктов.