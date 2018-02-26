Ученые нашли эффективный способ выйти из депрессии

Исследователи Медицинского центра университета Раш и членов академии неврологии США утверждают, что регулярное употребление овощей и фруктов считается простым способом побороть депрессию.

Исследование американских учёных было направлено на предотвращение депрессии, которой страдают пожилые люди. Они проанализировали рацион более тысячи человек в возрасте от 80 лет на протяжении шести лет, контролируя при этом их диету.

Ученые выяснили, что люди, которые избегали красного мяса, насыщенных жиров, сахара, на 11% реже страдали депрессивными расстройствами. А те люди, кто больше ели мясо, наоборот, чаще страдали депрессией.

Ранее сообщалось, что самые депрессивные люди живут в Сибири.