Ученые нашли эффективный способ выйти из депрессии

Исследователи Медицинского центра университета Раш и членов академии неврологии США утверждают, что регулярное употребление овощей и фруктов считается простым способом побороть депрессию.
Исследование американских учёных было направлено на предотвращение депрессии, которой страдают пожилые люди. Они проанализировали рацион более тысячи человек в возрасте от 80 лет на протяжении шести лет, контролируя при этом их диету.
Ученые выяснили, что люди, которые избегали красного мяса, насыщенных жиров, сахара, на 11% реже страдали депрессивными расстройствами. А те люди, кто больше ели мясо, наоборот, чаще страдали депрессией.
Ранее сообщалось, что самые депрессивные люди живут в Сибири.
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