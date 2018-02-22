Ученые выяснили, какие девушки чаще соглашаются на секс

Учёные из Университета Вандербильта выяснили, какие девушки чаще всего соглашаются на секс. Результаты опубликовали в журнале Sexuality & Culture, сообщает портал "Дни.ру".
В исследовании участвовали более семи тысяч респондентов. По итогам выяснилось, что скромные и смелые девушки чаще всего соглашаются на секс.
Результаты показали, что женщины могут заняться сексом с тем мужчиной, который их добился, даже если они считают его несимпатичным.
Девушки, которые понимают, что с ними знакомятся для получения выгоды, склонны отказывать мужчинам.
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