Ученые выяснили, какие девушки чаще соглашаются на секс

В исследовании участвовали более семи тысяч респондентов. По итогам выяснилось, что скромные и смелые девушки чаще всего соглашаются на секс.

Результаты показали, что женщины могут заняться сексом с тем мужчиной, который их добился, даже если они считают его несимпатичным.

Девушки, которые понимают, что с ними знакомятся для получения выгоды, склонны отказывать мужчинам.