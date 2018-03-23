Учимся получать самый выгодный в России кэшбэк и зарабатывать вместе c WWPCapital.

Есть два способа экономить. Уменьшать расходы — это классический. Получать кэшбэк, или возврат процентов от покупки и делать новые приобретения — это современный. Интернет-платформа, разработанная WinWinPeopleCapital, — как раз для тех, кто готов освоить второй.

Выгоду при этом получают не только покупатели, которым возвращается приятная сумма от каждой покупки. Выгодно это и ретейлерам — Интернет избавляет их от затрат на рекламу. Не случайно уже более 800 магазинов зарегистрировано на этой платформе.

Платформа WinWinPeopleCapital - это, по словам партнера компании Андрея Москалева, по сути, сайт с бесплатной регистрацией. При этом каждый покупатель, который на нем регистрируется, получает доступ ко всем магазинам. А затем в личном кабинете отслеживает, какие суммы вернулись на ваш счет.

Наталья Чжао,

партнер компании WinWinPeopleCapital:

"Мы не меняем привычки людей — мы просто помогаем им экономить".

Между тем, в компании WinWinPeopleCapital усовершенствовали идею и предлагают выбрать: получать обычный кэшбэк или повышенный, быть простым покупателем или научиться зарабатывать за счет экономии друзей и знакомых.

Александр Ударцев,

партнер компании WinWinPeopleCapital:

Я стал клиентом компании в январе 2018 года, и всего за неделю заработал большое 12 тысяч рублей. После этого я решил стать партнером. И вы даже не представляете, насколько мне нравится мой еженедельный чек!

В чем секрет таких заработков? Он — в виртуальной карте Gold: особом продукте компании. Карта Gold — это не только повышенный кэшбэк, составляющий до 36% от покупки и эксклюзивные скидки до 90%, а еще и приятный способ заработать, просто рекомендуя платформу друзьям и знакомым.

Узнать все подробности о том, как зарабатывать вместе, услышать о новых перспективных продуктах этого бизнеса будущего, вы можете очень скоро. Партнеры компании готовы поделиться опытом со всеми желающими и приглашают на встречу.

Дата встречи: 27 марта 2018 года. Время: 19.00 Место: ул. Пролетарская 117, учебный центр Digital Space. 1-й этаж, конференц зал. Запись: тел. 8-953-777-88-88