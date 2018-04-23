Удиви Алтай благоустройством дома и выиграй произведение искусства

С 23 апреля стартует конкурс "Мой уютный двор". Его организует один из ведущих производителей строительных материалов Алтайского края – компания "ЖБИ Сибири".

Призами станут яркие, красивые и антивандальные садово-парковые скульптуры из бетона ручной работы, которые сделают ваш уютный двор еще более интересным и эксклюзивным.

Поучаствовать в конкурсе просто: сфотографируйте как вы благоустроили участок перед своим домом и пришлите снимок до 13 августа по электронной почте на адрес sale@gbisib.ru

Важно! В композиции вашего благоустройства должна быть тротуарная плитка "Алом". Если вы ее еще не использовали – обязательно присмотритесь к ней. Почитайте о том, чем она хороша и как ее производят.

Изучайте, покупайте, укладывайте на своем участке и обязательно участвуйте в конкурсе "Мой уютный двор".

Победителей конкурса выберут читатели altapress.ru. Голосование пройдет с 13 по 19 августа. Имена призеров станут известны 20 августа 2018 г.

Подробные условия конкурса, в том числе информацию о дате и месте получения призов, смотрите на сайте gbisib.ru или уточняйте в отделе продаж по телефону +7 (3852) 20-22-22.

Справка

Завод "ЖБИ Сибири" (Организатор конкурса) — один из грандов алтайского рынка железобетона. За последние несколько лет предприятие вдвое расширило ассортимент и серьезно занялось комплектацией крупнопанельного и каркасного домостроения. Компания с интересом берется за нестандартные заказы и готова удовлетворить даже самые оригинальные запросы как крупных строительных компаний, так и мелких частных застройщиков.

В сфере благоустройства – один из ведущих производителей вибропрессованной плитки в Алтайском крае. Делать тротуарную плитку методом полусухого вибропрессования на немецком оборудовании "OMAG" на предприятии начали в 2001 году. Тогда на рынке Барнаула это был по-настоящему инновационный продукт.

Вибпропрессованная тротуарная плитка "Алом" от "ЖБИ Сибири" изготавливается из бетона высоких марок и обладает рядом качественных характеристик: долговечность, прочность, морозостойкость, низкая истираемость. Тротуарная плитка "Алом" экологична и красива, имеет многообразие форм и ярких цветов. Вибропрессованные изделия использованы при благоустройстве Нагорного парка, Барнаульского Арбата, Речного вокзала, площади Октября, Площади Мира, ТРЦ "Галактика", ТРЦ "Арена", ТЦ "Лето" и многих других крупных объектов нашего города и любимых мест жителей Барнаула. Подробнее смотрите в нашем мультимедийном материале.

Слоган "ЖБИ Сибири" - Мы помогаем строить!

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