Украинский писатель уличил Пушкина и Булгакова в плагиате

Винничук заявил, что любой разбирающийся в литературе человек "легко увидит всю вторичность романа "Мастер и Маргарита".



"Почему француз должен восхищаться Булгаковым, если много образов и сюжетных ходов тот позаимствовал из романа Пьера Мак Орлана "Ночная Маргарита", изданного в Москве в 1927 году? Главные герои здесь профессор Георг Фауст, продавший душу дьяволу (таинственному Леону, который, конечно, хромает) и благодаря этому превратился в молодого человека, и рыжая красавица Маргарита. Придет в голову французу и роман Александра Дюма "Жозеф Бальзамо", — цитирует Винничука РИА Новости.

Писатель также убежден, что американец, читая Булгакова, сразу вспомнит "Таинственного незнакомца" Марка Твена. "Словом, с Булгаковым проблема. Впрочем, как и с Пушкиным, которого французы не воспринимают, считая обычным эпигоном французской поэзии. Немало классических стихотворений Пушкина, в том числе "Письмо Татьяны" — это перепевы с французского", — уверен Винничук, пишет bfm.ru.