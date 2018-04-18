Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Известно, что режиссер долгое время тяжело болел.

Владимир Тыкке — заслуженный артист РСФСР. Был актером Ленинградского театра имени Ленинского Комсомола (с 1991 года — театр "Балтийский дом"). С 1997 года стал главным режиссером и художественным руководителем театра. Ставил спектакли в России, Эстонии, Швеции, Казахстане, а также на Украине.

Среди постановок Тыкке — "Дни нашей молодости" (1995), "Недоросль" (1999), "Изображая жертву" (2005), "На улице перед дверью" (2006), "Маркиза де Сад" (2006) и другие.

Снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Профиль убийцы", фильмах "День счастья", "Дикий мед", "Комиссия по расследованию" и других.