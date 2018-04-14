Умер режиссер фильма "Пролетая над гнездом кукушки"

Причина смерти пока не сообщается. У режиссера осталась жена и четверо сыновей.

Милош Форман родился в чешском Чаславе в 1932 году. После вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году Форман не вернулся из Франции, где вел переговоры о съемках фильма. Позднее он переехал в США.

Форман — двукратный лауреат премии "Оскар" за лучшую режиссерскую работу. Постановщик таких знаковых картин как "Пролетая над гнездом кукушки", "Амадей", "Вальмон".