Умер режиссер фильма "Пролетая над гнездом кукушки"

Сегодня, 14:45.
Жизнь

Режиссер Милош Форман скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на чешские СМИ.

"Пролетая над гнездом кукушки", кадр из фильма.
"Пролетая над гнездом кукушки", кадр из фильма. Фото: СС0.

Причина смерти пока не сообщается. У режиссера осталась жена и четверо сыновей.

Милош Форман родился в чешском Чаславе в 1932 году. После вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году Форман не вернулся из Франции, где вел переговоры о съемках фильма. Позднее он переехал в США.

Форман — двукратный лауреат премии "Оскар" за лучшую режиссерскую работу. Постановщик таких знаковых картин как "Пролетая над гнездом кукушки", "Амадей", "Вальмон".

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