Умер режиссер фильма "Пролетая над гнездом кукушки"

Режиссер Милош Форман скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на чешские СМИ.
Причина смерти пока не сообщается. У режиссера осталась жена и четверо сыновей.
Милош Форман родился в чешском Чаславе в 1932 году. После вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году Форман не вернулся из Франции, где вел переговоры о съемках фильма. Позднее он переехал в США.
Форман — двукратный лауреат премии "Оскар" за лучшую режиссерскую работу. Постановщик таких знаковых картин как "Пролетая над гнездом кукушки", "Амадей", "Вальмон".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.