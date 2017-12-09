Умер актер Леонид Броневой

Сегодня, 14:06.
Жизнь

В Москве в возрасте 88 лет скончался актер Леонид Броневой.

Леонид Броневой.
Леонид Броневой. Фото: скрин видео.

"Сегодня в 7.30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой", — сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Леонид Броневой известен по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота" и другие. 

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