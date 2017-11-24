В Петербурге умер актер, сыгравший Петруху в "Белом Солнце пустыни"

Актер Николай Годовиков просил, чтобы его похоронили на Южном кладбище с супругой.

По словам друга актера Вячеслава Смородинова, Годовиков в последнее время находился дома в кругу семьи. Завтра его должны были везти в больницу для обследования. Болезнь отразилась и на его голосе — стал говорить хрипло. "Я его навещал. Он просил привезти сигарет и покушать. Я привезу — а он ничего не ест…" — вспоминает Смородинов.

Актер и телеведущий Андрей Ургант в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что Годовиков был очень популярен в России после выхода легендарной кинокартины, поскольку ассоциировался у зрителя с самыми лучшими человеческими качествами: "Годовиков является частью фильма "Белое солнце пустыни". Верность, преданность, внутренняя чистота — это та тема, которую несет этот артист. Я думаю, в стране нет человека, который бы не помнил роль Петрухи и не смотрел этот фильм. Я полагаю, что зрительский отклик на эту картину говорит сам за себя. Это картина — не про какой-то конкретный эпизод истории российского и советского государства, это картина про жизнь, про верность. Про понятия, которые всегда живы и существуют. В художественном смысле "Белое солнце пустыни — это безупречное произведение".

Николай Годовиков родился в 1950 году.

В 1966 году Годовиков дебютировал — сыграл роль беспризорника в фильме "Республика ШКИД". Затем последовала роль красноармейца в картине "Женя, Женечка и "Катюша" и знакомая многим роль Петрухи в фильме "Белое солнце пустыни". Актер снимался еще в ряде фильмов и сериалов, в том числе "Улицах разбитых фонарей" и "Бандитском Петербурге". Последним фильмом в его карьере стал "Шеф" (2011).