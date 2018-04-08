Скончалась актриса Анжелика Волчкова

Скончалась ведущая актриса театра "Школа современной пьесы", заслуженная артистка России Анжелика Волчкова. Об этом сообщается на сайте театра. Ей было 47 лет.
"В Пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова — ведущая актриса театра "Школа современной пьесы", заслуженная артистка России. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света. Анжелика… Ты носила ангельское имя и была настоящим ангелом", — говорится в сообщении.
Прощание с актрисой состоится 10 апреля в театре "Школа современной пьесы".
Анжелика Волчкова играла в фильмах и сериалах "Возвращение Мухтара", "Аэропорт-2", "Учитель в законе 2" и других.
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