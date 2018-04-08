Скончалась актриса Анжелика Волчкова

"В Пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова — ведущая актриса театра "Школа современной пьесы", заслуженная артистка России. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света. Анжелика… Ты носила ангельское имя и была настоящим ангелом", — говорится в сообщении.

Прощание с актрисой состоится 10 апреля в театре "Школа современной пьесы".

Анжелика Волчкова играла в фильмах и сериалах "Возвращение Мухтара", "Аэропорт-2", "Учитель в законе 2" и других.