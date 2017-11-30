Умерла ведущая актриса алтайского театра драмы

Наиболее яркими работами актрисы стали роли в спектаклях "Очень простая история" и "Дорогие мои бандитки". Последний раз Наталья Сыскова выходила на сцену 5 ноября в спектакле "Моя профессия — синьор из общества".

Прощание с актрисой пройдет в ритуальном зале (ул. Аносова, 8) с 13:30 до 15:00. С 15:15 проститься с Натальей Сысковой можно будет у служебного входа театра драмы, сообщает "Катунь 24".



Altapress.ru писал, что 31 октября умер старейший актер Алтайского края Алексей Самохвалов.

Справка

Наталья Сыскова родилась в Омске. В 1982 году окончила Омское музыкальное училище им. В.Я. Шебалина по специальности "Актер драматического театра".

В труппу театра вступила сразу по окончании училища. За создание образа героини в спектакле "Вагончик" актриса была удостоена Диплома Алтайского отделения Союза театральных деятелей РФ в номинации "Лучшая женская роль" на краевом фестивале творческой молодежи театра (1985).

В репертуарном листе актрисы около 50 ролей. Среди лучших работ разных лет — центральные роли в спектаклях "Дети Арбата" (1988), "Сон в летнюю ночь" (1989), "Цилиндр"(1989) и другие.