Управделами президента сообщило о выпуске "кремлевского" пломбира

Торговый дом "Кремлевский" управления делами президента России выпустил шесть видов мороженого, сообщает ТАСС.
"Пломбир изготовлен по заказу Торгового дома "Кремлевский" и имеет маркировку "Выбор Кремля"", — сказала представитель ведомства Елена Крылова. Она уточнила, что производитель мороженого был определен на конкурсной основе исходя из возможности максимально точно воспроизвести оригинальный советский рецепт на современном производстве.
Мороженое изготавливается по оригинальному рецепту 50-х годов прошлого века и соответствует как ГОСТ 1941 г., так и современному стандарту 2012 г. Качество пломбира контролируется независимой лабораторией, а эксперты по качеству торгового дома "Кремлевский" провели аудит производства на соответствие российским и международным стандартам качества.
"Выбором Кремля" стали пломбир в вафельном стаканчике, пломбир шоколадный в вафельном стаканчике, пломбир в сахарном рожке, пломбир с вишневым вареньем в сахарном рожке, пломбир крем-брюле в сахарном рожке и пломбир эскимо, пишут "Ведомости".
Факт
Торговый дом "Кремлевский" создан в 2000 г. Предприятие является правообладателем 85 товарных знаков, в том числе наименования "Кремлевский" и производных словосочетаний.
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