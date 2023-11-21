Упущенный патент и прибалтийская закваска. Как изобретение алтайского мастера облегчило жизнь сыроделам

- Геннадий Бородин родился 25 ноября 1930 года в селе Касмала Алтайского края. Мальчик в восемь лет остался без отца, а в одиннадцать — без матери. Его воспитывала родная тетя.
- После седьмого класса школы Бородин пошел работать на маслодельный завод в Касмале. Позже он два года учился в школе мастеров сыроделов в селе Алтайском.
- После учебы Бородин стал мастером-сыроделом Усть-Мосихинского завода в Ребрихинском районе. При нем завод неоднократно побеждал на Всероссийских соревнованиях.
Мастер-сыродел Геннадий Бородин.
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- В 1980 году на Всероссийском смотре качества в Балашове сыр Усть-Мосихинского цеха завоевал первое место, а мастера наградили дипломом.
- В 1966 году Геннадию Бородину присвоили звание Героя Социалистического труда. На следующий год его избрали в Алтайский краевой Совет народных депутатов.
- Однажды на сырзаводе в селе Ключи Бородин обратил внимание на сыр «Эстонский», который созревал всего за месяц. На производстве в Усть-Мосихе сыр «Ярославский» зрел 75 дней, другие – 90 и более. Мастер обратился к прибалтийским сыроделам, чтобы получить закваску.
- С новой закваской в Усть-Мосихе начали выпускать сыр «Эстонский». Объем и качество продукции выросли в несколько раз. Именно это стало поводом для награждения Бородина высокой правительственной наградой.
На Куяганском маслосырзаводе.
Олег Богданов
- Рост объемов сыра привел к тому, что рабочий день при прессовке сыра на заводе длился 12-15 часов, поскольку в каждый цилиндр его уминали вручную.
- Чтобы облегчить работу заводчанам, Бородин изобрел механический пресс с формовкой сыра сразу в 100 цилиндрах, которые сделали по его чертежам. К сожалению, свое изобретение Геннадий не запатентовал.
- В 1973 году для работников пищевой промышленности учредили премию Геннадия Бородина.