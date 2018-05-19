Ураганный ветер в Томской области снес крышу больницы

Сильный ветер в ночь на 19 мая сорвал крышу с больницы в селе Парабель Томской области, а также оставил без света пять тысяч жителей, сообщает РИА Томск.
В оперативной службе уточнили, что порывы ветра достигали 22 метров в секунду. На устранении проблемы работали 15 человек и четыре единицы техники. В результате ЧП никто не пострадал.
По данным издания, больница продолжает работать в штатном режиме.
Параллельно с этим непогода оставила без света около 5 тысяч местных жителей. "Бригады электриков все на выезде, работают в авральном режиме", — пояснил представитель ЕДДС. В эту же ночь из-за короткого замыкания, возникшего из-за порывов ветра, загорелся магазин. Здание сгорело полностью.
Напомним, 19 мая в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС, порывы ветра могут достигать 22-27 метров в секунду.
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