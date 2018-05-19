Ураганный ветер в Томской области снес крышу больницы

ЧП в Томской области. Фото: vk.com/tomskhp. ЧП в Томской области. Фото: vk.com/tomskhp. ЧП в Томской области. Фото: vk.com/tomskhp.

В оперативной службе уточнили, что порывы ветра достигали 22 метров в секунду. На устранении проблемы работали 15 человек и четыре единицы техники. В результате ЧП никто не пострадал.

По данным издания, больница продолжает работать в штатном режиме.

Параллельно с этим непогода оставила без света около 5 тысяч местных жителей. "Бригады электриков все на выезде, работают в авральном режиме", — пояснил представитель ЕДДС. В эту же ночь из-за короткого замыкания, возникшего из-за порывов ветра, загорелся магазин. Здание сгорело полностью.

Напомним, 19 мая в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС, порывы ветра могут достигать 22-27 метров в секунду.