Уральские чиновники устроили банкет в ресторане в день траура

Мероприятие в честь Дня работника культуры прошло днем в ресторане при гостинице. Как утверждает менеджер заведения, заказчики не пытались перенести застолье, сообщает Ura.ru.

Директор центра Римма Бизина сообщила, что узнала об объявлении национального траура только утром 28 марта. Она заявила, что подчиненные пытались отменить банкет, но им отказали. "Их тоже можно понять, у них продукты бы пропали, а у нас деньги", — добавила Бизина.

Работники культуры не пытались его перенести, сообщила URA.RU менеджер заведения Наталья Кремлева.

В общей сложности на мероприятие потратили около 65 тысяч рублей. Банкет был частной инициативой работников центра, поскольку районный праздник в сельском доме культуры состоялся 27 марта.