Уральские полицейские инсценировали заказное убийство, чтобы поймать организатора преступления

Полицейские Нижнего Тагила инсценировали заказное убийство, чтобы взять с поличным организатора преступления. Мужчина заказал убийство своей бывшей жены, узнав о ее новом поклоннике.
Сотрудникам полиции стало известно, что некий мужчина ищет исполнителя для заказного убийства. К нему подослали оперативника под видом киллера. Оказалось, что мужчина хочет расправиться со своей бывшей гражданской женой. Мужчина избивал жену, и она написала на него заявление. На него было возбуждено уголовное дело по статье "угроза убийством". Женщина выгнала мужа из дома, а спустя какое-то время он узнал, что у нее появился мужчина.
Заказчик пообещал заплатить за убийство две тысячи долларов. Полицейские разыграли сцену нападения на женщину в подъезде дома, которое они снимали на видео. На записи было видно, что женщину якобы убили ножом. Запись через соцсеть отправили заказчику. Убедившись таким образом, что заказ выполнен, он согласился заплатить "киллеру". В этот момент его задержали сотрудники Росгвардии, пишет ura.ru.
Материалы дела переданы в Следственный комитет. 37-летнему жителю Нижнего Тагила предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по статье "приготовление к убийству по найму".
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