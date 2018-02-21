Успеть за 48 часов: как успеть сделать оригинальный подарок на 23 февраля

Стрельба в тире Цена: от 300 рублей за полчаса. Время подготовки: 5-10 минут. Для того, чтобы пострелять в тире на 23 февраля, нужно найти стрелковый клуб в интернете, позвонить и забронировать желаемое время. В Барнауле есть несколько комплексов и клубов, в которых можно пострелять из пневматического оружия, луков и арбалетов на 23 февраля. Среди них "Магнум", "Олимпийский", "Шервудский лес", "Алтайский стрелок", "Лук и арбалет". Ожидаемый эффект: повышение самооценки, избавление от стресса, радость от попадания в мишень.

Вкусный торт Цена: в среднем от 300 до 1500 рублей. Время подготовки: несколько часов. Торт в подарок на 23 февраля можно заказать у домашних кондитеров либо приготовить самостоятельно. Однако за пару дней до Дня защитника Отечества вы вряд ли успеете оформить заказ. Поэтому самое время удивить мужчину своими кулинарными способностями. Для этого достаточно найти рецепт и купить продукты. Даже если не получится, ваше старание оценят. Ожидаемый эффект: состояние сытости и счастливые воспоминания о маминых тортах в детстве.

Прыжки на батуте Цена: от 300 рублей Время подготовки: 5-10 минут. Для того, чтобы организовать прыжки на батуте в подарок на 23 февраля, нужно найти батутный центр в интернете, позвонить и при необходимости забронировать желаемое время. В Барнауле есть несколько батутных центров, куда могут попасть взрослые: "Баламут", "Пружина", "Джунгли Парк". Ожидаемый эффект: адреналин, буря эмоций и пара скинутых грамм.

Съедобный букет Цена: от 100 рублей до бесконечности. Время подготовки: от 5 минут до двух суток. Для создания съедобного букета вам потребуется:

1. Найти образец в интернете и решить, какие продукты вы будете использовать. Это может быть практически все, что угодно — сладости, колбаски, сыр, вяленая рыба, носки. Помните, что это подарок для мужчины на 23 февраля, поэтому не злоупотребляйте "женскими" предметами. 2. Купить необходимые продукты. Не забудьте об оформлении букета — для него потребуется бумага, ленты. 3. Соберите все в единую композицию. Ожидаемый эффект: новые фотографии в соцсетях. Все остальные эффекты зависят от элементов букета.