В Алейске собираются благоустроить пешеходную зону за 5,8 млн рублей

В Алейске собираются благоустроить пешеходную аллею вдоль стадиона на ул. Сердюка за 5,8 млн рублей. Документ об аукционе опубликован на сайте госзакупок.
Здесь планируют заменить тротуарное покрытие: разобрать бортовые камни и асфальтобетонное покрытие, проложить серую тротуарную плитку. На пешеходной аллее установят девять скамеек, восемь урн и восемь светильников.
Согласно документации, подрядчик должен благоустроить теплотрассу, проложить силовой кабель.
Аукцион объявлен на 1 июня. Благоустроить территорию планируют до 1 сентября 2018 года.
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