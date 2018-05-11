В Алейске собираются благоустроить пешеходную зону за 5,8 млн рублей

Сегодня, 20:43.
Жизнь

В Алейске собираются благоустроить пешеходную аллею вдоль стадиона на ул. Сердюка за 5,8 млн рублей. Документ об аукционе опубликован на сайте госзакупок. 

Пешеходная аллея в Алейске. Рекомендуемый дизайн-проект.
Пешеходная аллея в Алейске. Рекомендуемый дизайн-проект. Фото: Документация об аукционе.

Здесь планируют заменить тротуарное покрытие: разобрать бортовые камни и асфальтобетонное покрытие, проложить серую тротуарную плитку. На пешеходной аллее установят девять скамеек, восемь урн и восемь светильников.

Согласно документации, подрядчик должен благоустроить теплотрассу, проложить силовой кабель.

Аукцион объявлен на 1 июня. Благоустроить территорию планируют до 1 сентября 2018 года.

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