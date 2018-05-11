В Алейске собираются благоустроить пешеходную зону за 5,8 млн рублей

Здесь планируют заменить тротуарное покрытие: разобрать бортовые камни и асфальтобетонное покрытие, проложить серую тротуарную плитку. На пешеходной аллее установят девять скамеек, восемь урн и восемь светильников.

Согласно документации, подрядчик должен благоустроить теплотрассу, проложить силовой кабель.

Аукцион объявлен на 1 июня. Благоустроить территорию планируют до 1 сентября 2018 года.