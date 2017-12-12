В AliExpress попросили покупателей из РФ оперативно выслать ИНН

Ранее сообщалось, что Федеральная таможенная служба ввела новые требования по оформлению доставки посылок из зарубежных интернет-магазинов. Теперь покупатели должны будут указывать свой ИНН и ссылки на приобретенные товары. Эксперимент проведут с 7 декабря 2017 года по 1 июля 2018 года.

Фактически с 7 декабря таможню смогут пройти только посылки, по которым предоставлены ИНН получателя и интернет-ссылки на каждый товар в заказе. До этого такие данные при растаможивании покупок не требовались. Новый порядок призван "повысить эффективность таможенного контроля" и позволит государству контролировать покупки в иностранных интернет-магазинах и отслеживать уплату налогов.

"Логистические партнеры уделяют повышенное внимание экспресс-доставкам, так как на них приходится значительная часть выручки AliExpress, и, чтобы избежать задержек, покупателям очень важно оперативно отвечать на их письма с просьбой предоставить данные ИНН", — приводятся в сообщении слова директора по развитию Cainiao в России и странах СНГ Алекса Васильева.

По данным издания, с 17 декабря поле для ввода ИНН при заказе товара появится на сайте AliExpress, а также в обновлении мобильного приложения.

По словам экспертов, новые правила не скажутся на сроках доставки подарков к Новому году, которые были заказаны даже до введения новых правил в начале декабря.