В Алтайский край вернется плюсовая температура

В целом по краю днем ожидается +3...+8. Переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, с усилением до 14 м/с.

В Барнауле днем +3...+5. Переменная облачность, без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с.