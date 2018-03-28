В Алтайский край вернется плюсовая температура

После небольшого похолодания в Алтайском крае снова установится плюсовая температура, сообщает Алтайский ЦГМС.
В целом по краю днем ожидается +3...+8. Переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, с усилением до 14 м/с.
В Барнауле днем +3...+5. Переменная облачность, без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
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