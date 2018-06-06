В алтайском городе мужчина насмерть сбил велосипедистку и уехал

В Славгороде задержали 28-летнего мужчину, который сбил велосипедистку и скрылся, пишет пресс-служба ГИБДД Алтайского края.
По предварительной информации, ДТП произошло 2 июня около 23:30 на улице Северной. Автомобиль ВАЗ-21099 сбил 58-летнюю женщину-велосипедистку. Она ехала в попутном направлении.
От полученных травм женщина скончалась на месте. Водитель скрылся, но вскоре его нашли.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, вечером 24 мая в Барнауле сбили пожилого велосипедиста.
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