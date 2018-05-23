В алтайском городе на автомобиль рухнуло дерево.

В Бийске 22 мая на автомобиль Toyota Corolla упало дерево, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
Свидетели ЧП сообщают, что дерево упало рядом с домом на улице Мерлина. По словам очевидцев, Toyota серьезно не пострадала. На автомобиле остались царапины.
Напомним, в Алтайском крае 22 мая была непогода. Так в Барнауле прошел слепой дождь, поднялась радуга, потом загремел гром и засверкали молнии. Кроме того, ближе к ночи выпал град.
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