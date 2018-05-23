В Барнауле выпал град, сверкали молнии и поднялась радуга

22 мая барнаульцев ждали почти все "удовольствия", связанные с весенними осадками. Прошел слепой дождь, поднялась радуга, потом загремел гром и засверкали молнии, а ближе к ночи выпал град. Снимками с этими явлениями жители города делились в соцсетях.
Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: Евгения Родочинская.
В Барнауле выпал град. 22 мая 2018 года. Фото: Данил Шеенко vk.com/barneos22.
В Барнауле выпал град. 22 мая 2018 года. Фото: Данил Шеенко vk.com/barneos22.
В Барнауле выпал град. 22 мая 2018 года. Фото: Виталий Порыбин vk.com/barneos22.
В Барнауле выпал град. 22 мая 2018 года. Фото: Виталий Порыбин vk.com/barneos22.
Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.
Про радугу говорят, что она была двойной, хотя некоторые в соцсетях пишут, что видели даже три дуги.
Напомним, что впереди у жителей края как минимум три дождливых дня.
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