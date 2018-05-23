В Барнауле выпал град, сверкали молнии и поднялась радуга

Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: Евгения Родочинская. В Барнауле выпал град. 22 мая 2018 года. Фото: Данил Шеенко vk.com/barneos22. В Барнауле выпал град. 22 мая 2018 года. Фото: Данил Шеенко vk.com/barneos22. В Барнауле выпал град. 22 мая 2018 года. Фото: Виталий Порыбин vk.com/barneos22. В Барнауле выпал град. 22 мая 2018 года. Фото: Виталий Порыбин vk.com/barneos22. Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22. Радуга в Барнауле. 22 мая 2018 года. Фото: vk.com/barneos22.

Про радугу говорят, что она была двойной, хотя некоторые в соцсетях пишут, что видели даже три дуги.

Напомним, что впереди у жителей края как минимум три дождливых дня.