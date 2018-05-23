Алтайский край ждут три дня дождей, сильных дождей и снега

Так в среду 23 мая днём ожидаются дожди, местами сильные дожди, в предгорьях очень сильный дождь, грозы, местами град. Температура воздуха будет +9...+14 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. В Барнауле также будет дождливо, временами сильный дождь.Температура +10...+12.

В ночь на четверг 24 мая на большей части территории края ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Днем в отдельных районах — дождь. Температура воздуха ночью -1...+4, днем +10...+15. Ветер северо-западный,8-13 м/с местами порывы до 18 м/с. В Барнауле будет преимущественно без осадков, +10...+12.

25 мая ночью в отдельных районах дождь, температура воздуха +4...+9. Днем в отдельных районах дождь, гроза. Воздух прогреется до +17...+22. Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 21 м/с. В Барнауле дождь, возможна гроза, воздух прогреется до +17...+19.