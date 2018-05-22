Град и сильный ветер: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Прогнозируют усиление ветра до 17-22 м/с, дождь. В предгорьях возможны очень сильные дожди, грозы и град.

Ночью 23 мая столбик термометра покажет +7...+12 градусов, в северо-западных районах +2...+7 градуса. Днем будет +9...+14 градусов, пишет алтайский ЦГМС.

Напомним, по данным синоптиков, в Алтайском крае температура воздуха в первый месяц лета будет в районе нормы.