Град и сильный ветер: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

В Алтайском крае во второй половине дня 22 мая и сутки 23 мая серьезно испортится погода, сообщает ГУ МЧС региона.
Прогнозируют усиление ветра до 17-22 м/с, дождь. В предгорьях возможны очень сильные дожди, грозы и град.
Ночью 23 мая столбик термометра покажет +7...+12 градусов, в северо-западных районах +2...+7 градуса. Днем будет +9...+14 градусов, пишет алтайский ЦГМС.
Напомним, по данным синоптиков, в Алтайском крае температура воздуха в первый месяц лета будет в районе нормы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.