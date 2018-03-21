В Алтайском крае автослесарь получил перелом черепа при попытке разобрать колесо

Несчастный случай произошел 19 марта. По предварительной информации, мужчина пытался разобрать колесо грузовика, но предварительно не спустил его. Во время демонтажа колесо лопнуло и металлический осколок попал работнику в голову.

Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, перелом черепа, открытый перелом пальца. Также он серьезно травмировал глаз. Мужчину госпитализировали в больницу.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru подтвердили факт случившегося. Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.