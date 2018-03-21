В Алтайском крае автослесарь получил перелом черепа при попытке разобрать колесо

Сегодня, 13:33.
Происшествия

В Бийске автослесарь получил серьезные травмы, когда разбирал колесо. Его ранило металлическими осколками, пишет "Бийский рабочий".

"Скорая помощь".
"Скорая помощь". Фото: Михаил Хаустов.

Несчастный случай произошел 19 марта. По предварительной информации, мужчина пытался разобрать колесо грузовика, но предварительно не спустил его. Во время демонтажа колесо лопнуло и металлический осколок попал работнику в голову.

Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, перелом черепа, открытый перелом пальца. Также он серьезно травмировал глаз. Мужчину госпитализировали в больницу.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru подтвердили факт случившегося. Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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