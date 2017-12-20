В Алтайском крае бомж застрял в тепловой камере и замерз насмерть.

Трагедия произошла на территории центральной городской больницы Бийска.О ЧП службам сообщили знакомые мужчины — тоже лица без определенного места жительства. По предварительной информации, мужчина был пьян и хотел согреться в тепловой камере. Он застрял и замерз насмерть.

Чтобы вытащить погибшего, спасателям пришлось распилить металлическую решетку.

Полицейские проводят проверку. Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили.