В Алтайском крае бомж застрял в тепловой камере и замерз насмерть.

В Бийске бомж хотел залезть в тепловую камеру, но застрял и погиб, сообщает Бийский рабочий.
Трагедия произошла на территории центральной городской больницы Бийска.О ЧП службам сообщили знакомые мужчины — тоже лица без определенного места жительства. По предварительной информации, мужчина был пьян и хотел согреться в тепловой камере. Он застрял и замерз насмерть.
Чтобы вытащить погибшего, спасателям пришлось распилить металлическую решетку.
Полицейские проводят проверку. Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили.
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