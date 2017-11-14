Согрелись: бийские пожарные спасли двух бомжей из горящего коллектора

Как выяснилось, в этот день пожарные спасли двоих человек без определенного места жительства.

Очевидцы сообщили, что из бетонной теплотрассы шел пар, а на краю лежал человек. В ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 16.11, а в 16.21 уже все потушили. Площадь возгорания составила 5 кв. метров. На месте работало звено газодымозащитной службы. Пострадали личные вещи бездомных.