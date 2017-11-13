В частном секторе во Власихе загорелись надворные постройки, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Очевидцы: в Барнауле обесточили район из-за пожара в бане и гараже. Фото: Юлия Жданова в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в Барнауле обесточили район из-за пожара в бане и гараже. Фото: Юлия Жданова в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в Барнауле обесточили район из-за пожара в бане и гараже. Фото: Юлия Жданова в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в Барнауле обесточили район из-за пожара в бане и гараже. Фото: Дарья Васильева в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в Барнауле обесточили район из-за пожара в бане и гараже. Фото: Дмитрий Горлов в vk.com/barneos22.
Свидетели пожара рассказали, что гараж на улице Шаховской сгорел полностью. По их словам, огонь перекинулся на провода и столбы, сейчас в районе нет электричества. Возгорание произошло в мастерской и гараже.
В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что горели надворные постройки, баня и гараж. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Пострадавших нет.
Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печного отопления.
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