Очевидцы: в Барнауле обесточили район из-за пожара в бане и гараже. Фото: Юлия Жданова в vk.com/barneos22. Очевидцы: в Барнауле обесточили район из-за пожара в бане и гараже. Фото: Юлия Жданова в vk.com/barneos22. Очевидцы: в Барнауле обесточили район из-за пожара в бане и гараже. Фото: Юлия Жданова в vk.com/barneos22. Очевидцы: в Барнауле обесточили район из-за пожара в бане и гараже. Фото: Дарья Васильева в vk.com/barneos22. Очевидцы: в Барнауле обесточили район из-за пожара в бане и гараже. Фото: Дмитрий Горлов в vk.com/barneos22.

Свидетели пожара рассказали, что гараж на улице Шаховской сгорел полностью. По их словам, огонь перекинулся на провода и столбы, сейчас в районе нет электричества. Возгорание произошло в мастерской и гараже.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что горели надворные постройки, баня и гараж. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печного отопления.