В Алтайском крае директор Дома культуры продал двух быков, чтобы содержать учреждение.

Анатолий Агилов, директор Дома культуры в селе Молчановка Крутихинского района, вынужден содержать учреждение за свои деньги, сообщают "Вести-Алтай".
По словам директора ДК, после оптимизации у него оставили одну ставку баяниста. Он получает 3800 рублей. Всю аппаратуру в дом культуры он купил за свои деньги. Кроме того, чтобы приобрести мебель он продал двух быков. Небольшой пенсии мужчине не хватает для выплаты кредитов.
В администрации района опровергли слова Анатолия Агилова. Власти рассказали, что ДК в полном объеме финансируют из бюджета. Валерий Коминар, заместитель главы администрации Крутихинского район, рассказал, что он несколько раз видел директора ДК в "неадекватном состоянии".
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