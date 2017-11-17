В Алтайском крае директор Дома культуры продал двух быков, чтобы содержать учреждение.

По словам директора ДК, после оптимизации у него оставили одну ставку баяниста. Он получает 3800 рублей. Всю аппаратуру в дом культуры он купил за свои деньги. Кроме того, чтобы приобрести мебель он продал двух быков. Небольшой пенсии мужчине не хватает для выплаты кредитов.

В администрации района опровергли слова Анатолия Агилова. Власти рассказали, что ДК в полном объеме финансируют из бюджета. Валерий Коминар, заместитель главы администрации Крутихинского район, рассказал, что он несколько раз видел директора ДК в "неадекватном состоянии".