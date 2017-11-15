В Бийске по просьбам жителей снесли пивную у Дворца культуры

В Бийске снесли пивной киоск, который работал возле Дворца культуры, сообщают в группе "Типичный Бийск".
Рядом с дворцом культуры располагаются два детских сада и пивная давно вызывала недовольство жителей района. Они рассказали, что раньше возле их дома было много пьяниц. Часто клиенты пивной шумели и дрались. Люди боялись возвращаться с работы. Кроме того, там же было много собак, которых подкармливали гости заведения.
По словам Сергея Ларейкина, депутата бийской городской Думы, пивной киоск демонтировали с последующим запретом на установку на этом месте любого торгового объекта.
Altapress.ru писал, что в Барнауле с пивными поступают мягче. Их просто закрывают или заставляют перепрофилироваться.
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