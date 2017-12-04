В Алтайском крае гости избили хозяев дома, заперли их в погребе и продолжили пить

В Бийске собутыльники жестоко избили и заперли в погребе супружескую пару, сообщает МУ МВД "Бийское".
Хозяева дома выпивали вместе с гостями. Вскоре приятели поссорились и хозяева попросили знакомых уйти. Мужчины обиделись и жестоко избили супругов. После этого они затолкали пострадавших в погреб на улице и закрыли крышкой. Затем злоумышленники вернулись в дом и продолжили выпивать.
В полицию позвонил сосед пострадавших. Он случайно стал свидетелем конфликта.
Полицейские задержали злоумышленников на месте преступления. Одному из мужчин предъявили обвинение. Ранее бийчанин уже был неоднократно судим. Ему грозит лишение свободы от трех до пяти лет.
Полицейские продолжают расследование.
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