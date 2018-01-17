В Рубцовске днем 17 января легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевой ГИБДД.
В Алтайском крае легковушка врезалась в грузовик. Фото: Александр Ширяев и Николай Инговатов в vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае легковушка врезалась в грузовик. Фото: Александр Ширяев и Николай Инговатов в vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае легковушка врезалась в грузовик. Фото: Александр Ширяев и Николай Инговатов в vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае легковушка врезалась в грузовик. Фото: Александр Ширяев и Николай Инговатов в vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае легковушка врезалась в грузовик. Фото: Александр Ширяев и Николай Инговатов в vk.com/rubcovsk_incident.
ДТП произошло около 13 часов. Грузовик Mitsubishi Canter под управлением 39-летнего водителя столкнулся с автомобилем ВАЗ 21150, за рулем которого был 35-летний мужчина.
По предварительной информации, водитель грузовика нарушил правила и не пропустил легковушку.
На снимках с места ДТП видно, что у легковушки от удара серьезно повреждена передняя часть. В аварии никто не пострадал.
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