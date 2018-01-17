В жутком ДТП на алтайской трассе погиб водитель Toyota Land Cruiser

На алтайской трассе 17 января столкнулись автомобиль Toyota Land Cruiser и грузовик Mitsubishi. В результате ДТП водитель внедорожника погиб, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
ДТП произошло в 7:05 на 86 километре дороги "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан".
По предварительной информации, автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 68-летнего мужчины двигался со стороны Алейска в Барнаул. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Fuso Fighter, за рулем которого был 35-летний мужчина.
В результате ДТП водитель Toyota Land Cruiser погиб на месте аварии до приезда медиков. Пассажир Mitsubishi получил различные травмы, его увезли в больницу.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
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