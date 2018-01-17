В жутком ДТП на алтайской трассе погиб водитель Toyota Land Cruiser

ДТП. Фото: Дима Капп в vk.com/barneos22. ДТП. Фото: Михаил Куценко в vk.com/barneos22. ДТП. Фото: Михаил Куценко в vk.com/barneos22. ДТП. Фото: Михаил Куценко в vk.com/barneos22.

ДТП произошло в 7:05 на 86 километре дороги "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан".

По предварительной информации, автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 68-летнего мужчины двигался со стороны Алейска в Барнаул. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Fuso Fighter, за рулем которого был 35-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Toyota Land Cruiser погиб на месте аварии до приезда медиков. Пассажир Mitsubishi получил различные травмы, его увезли в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.