В Алтайском крае 15 лет скрывался беглый продавец фальшивых долларов

Правоохранители задержали в Алтайском крае волгоградского фальшивомонетчика, которого разыскивали с 2003 года. 15 лет назад он со своими знакомыми привез и сбыл в Волгограде 358 поддельных купюр достоинством в 100 долларов США, пишет областное управление МВД.
Его подельников давно уже осудили, а этого сбежавшего в Сибирь человека объявили в федеральный розыск.
Сейчас 56-летнего фальшивомонетчика, задержанного благодаря совместным действиям алтайских и волгоградских полицейских, этапируют на родину. По статье о хранение, перевозке и сбыте поддельных денег, совершенные организованной группой, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.
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