В Алтайском крае 15 лет скрывался беглый продавец фальшивых долларов

Его подельников давно уже осудили, а этого сбежавшего в Сибирь человека объявили в федеральный розыск.

Сейчас 56-летнего фальшивомонетчика, задержанного благодаря совместным действиям алтайских и волгоградских полицейских, этапируют на родину. По статье о хранение, перевозке и сбыте поддельных денег, совершенные организованной группой, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.