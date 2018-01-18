В Алтайском крае мстительный мужчина убил соседа, жена которого просила не спаивать мужа

Вчера, 18:42.
Происшествия

В Павловском районе мужчину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, сообщает краевая прокуратура.

Уголовное дело.
Уголовное дело. Фото: открытые источники (CC0).

Летом прошлого года приятели выпивали. Мужчина поругался с соседкой, которая просила его уйти с усадьбы и не спаивать ее мужа.

После конфликта осужденный сходил к себе домой за ножом и вернулся. Мужчина ударил хозяина усадьбы острием в область жизненно важных органов — брюшную полость, а затем скрылся. Вскоре потерпевший умер в больнице от полученных повреждений.

Кроме того, осужденный разбил несколько окон дома и веранды соседей. Общий ущерб составил 9 654 рубля.     

Мужчину приговорили к девяти годам и семи месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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