В Алтайском крае мстительный мужчина убил соседа, жена которого просила не спаивать мужа

Летом прошлого года приятели выпивали. Мужчина поругался с соседкой, которая просила его уйти с усадьбы и не спаивать ее мужа.

После конфликта осужденный сходил к себе домой за ножом и вернулся. Мужчина ударил хозяина усадьбы острием в область жизненно важных органов — брюшную полость, а затем скрылся. Вскоре потерпевший умер в больнице от полученных повреждений.

Кроме того, осужденный разбил несколько окон дома и веранды соседей. Общий ущерб составил 9 654 рубля.

Мужчину приговорили к девяти годам и семи месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.